Американский журналист заявил о неспособности ВСУ вернуть территории

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Украине не удастся вернуть утраченные территории, поскольку РФ никогда не откажется от них. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил журналист Бенджамин Холл.

"Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня", – подчеркнул он.

По словам американского журналиста, выделение Вашингтоном Киеву 60 миллиардов долларов станет последним пакетом помощи.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. По его словам, данный пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, отметил, что новых военных поставок США Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств.

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