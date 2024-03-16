Посол РФ усомнился в договороспособности администрации Байдена

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Нынешняя администрация США не является договороспособной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Не хватит времени перечислять все договоры, из которых вышли американцы", – отметил он.

По словам диппредставителя, за это ответственны и демократы, и республиканцы. Антонов напомнил, что нынешняя администрация сейчас думает о предвыборной гонке, поэтому неизвестно, кто будет присутствовать в Белом доме в январе.

"Так с кем же разговаривать?" – задался вопросом посол.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не вмешивается в ход американских президентских выборов и готова работать с любым избранным президентом США. Вместе с тем глава РФ отметил, что предвыборная ситуация в Соединенных Штатах приобретает все более нецивилизованный характер. По его словам, стало очевидно, что американская политическая система не может претендовать на роль демократической

До этого Путин уже сообщал, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберут американские граждане, но предпочтительнее будет, если победит действующий глава Белого дома Джо Байден. Как отметил президент РФ, Байден более опытный и прогнозируемый политик старой формации.



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