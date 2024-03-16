ВС РФ уничтожили 300 боевиков националистического формирования "Кракен"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар при помощи авиационных боеприпасов ОДАБ-1500 по позициям националистического формирования "Кракен". В результате были уничтожены до 300 человек, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, главе Минобороны Сергею Шойгу были доложены сведения объективного контроля уничтожения техники ВСУ и живой силы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли 50 групповых ударов ракетами по военным объектам Украины с 9 по 15 марта. Удары наносились высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками. Все назначенные объекты поражены.

Кроме того, российские силы поразили украинский зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства в Харьковской области.

До этого армия РФ освободила населенный пункт Невельское на донецком направлении. В Минобороны добавили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.



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