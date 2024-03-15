За неделю ВС РФ нанесли 50 групповых ударов по военным объектам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли 50 групповых ударов ракетами по военным объектам Украины с 9 по 15 марта, сообщает Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками. Все назначенные объекты поражены.

Среди них – объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, цеха ремонта вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Ранее армия РФ освободила населенный пункт Невельское на донецком направлении. В Минобороны добавили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

До этого в СМИ писали, что бойцы российской стороны захватили немецкий танк Leopard 2A6 в сражениях за Авдеевку. Журналисты заявляли, что ВСУ ввели танк в бой 30 октября прошлого года, однако его подбили уже на следующий день.

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