Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили украинский зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в общей сложности в зоне проведения спецоперации за сутки оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск России нанесли поражение бойцам ВСУ и украинской военной технике в 129 районах.

Накануне армия РФ освободила населенный пункт Невельское на донецком направлении. В Минобороны добавили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

До этого в СМИ писали, что бойцы российской стороны захватили немецкий танк Leopard 2A6 в сражениях за Авдеевку. Журналисты заявляли, что ВСУ ввели танк в бой 30 октября прошлого года, однако его подбили уже на следующий день.

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