Генсек ООН направил Путину, Эрдогану и Зеленскому письма по судоходству в Черном море

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президентам России, Турции и Украины с предложениями по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем наши обсуждения со всеми сторонами для сохранения открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства. В связи с этим в феврале генеральный секретарь направил письма президентам Российской Федерации, Турции и Украины", – приводит его слова ТАСС.

По словам Дюжаррика, Гутерриш подчеркнул в письмах, что "свобода гражданской навигации остается всеобъемлющей темой продолжающихся усилий ООН", а "продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, устойчивыми и предсказуемыми".

Официальный представитель главы ООН также заявил, что всемирная организация продолжает активно взаимодействовать с РФ, Турцией и Украиной для снижения рисков коммерческого судоходства в Черном море и подчеркнул, что она действует "с учетом уроков черноморской зерновой инициативы".

До этого стало известно, что Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на мировой рынок через Черное море. Как сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, страны уже ведут переговоры по этому вопросу.

17 июля прошлого года Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ объяснили свое решение тем, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Также не была выполнена ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН.