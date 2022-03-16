Российские военные высокоточным ударом вывели из строя узлы связи в Виннице – МО РФ

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Российские военнослужащие ударом высокоточного оружия вывели из строя узлы связи в Виннице. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также ВС России уничтожили украинские средства разведки, ретрансляции и коммутации.

Кроме того, как рассказал Конашенков, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация вывела из строя 34 военных объекта ВСУ. В частности, были поражены три командных пункта.

"В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов", – отметил представитель министерства.

Всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1 367 танков и других боевых бронированных машин. Были выведены из строя 132 реактивные системы залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 156 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВС Украины в Черниговской области с применением беспилотника для корректировки огня.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

