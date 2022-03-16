Более 20 тыс общественных советников Москвы заявили о поддержке денацификации Украины

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Более 20 тысяч общественных советников столицы заявили о поддержке денацификации Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале общественных советников Москвы.
По мнению советников, РФ должна была предпринять такие действия, чтобы остановить геноцид на территориях ДНР и ЛНР и избавить мирное население от нацистов.
"Мы обязаны их защитить. Россия своих не бросает! Мы не имеем на это права ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в Великой Отечественной войне и Афганистане", – говорится в обращении.
По словам общественных советников столицы, на фоне сегодняшней ситуации для РФ необходимо оставаться сплоченной, учитывая проводимую Западом политику, цель которой – дестабилизировать обстановку в стране.
Отмечается, что представители городского Совета общественных советников Москвы 17 марта передадут подписанное обращение в приемную Владимира Путина.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля глава РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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