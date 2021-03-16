Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия – НАТО

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Заседание Совета Россия – НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем докладе по итогам года, передает РИА Новости.

По словам специалиста, Североатлантический альянс придерживался принципов обсуждения вопросов международной безопасности.

"С февраля НАТО неоднократно предлагал России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО – Россия в 2020 году так и не состоялся", – подчеркнул Столтенберг.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объяснила, почему западные государства не переходят к открытой агрессии по отношению к России. По словам дипломата, этому способствует выстроенная система обороны страны.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не является чьим-либо противником. Представитель Кремля подчеркнул, что в приоритете – добрососедские отношения с другими странами.

