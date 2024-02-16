16 февраля, 05:23Политика
Войска РФ сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Фото: Министерство обороны РФ
Российские бойцы за сутки сорвали три попытки ротации украинских войск в районах Старомайорского и Равнополя на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.
Кроме того, подразделения группировки уничтожили 14 пунктов временной дислокации ВСУ, шесть пунктов управления беспилотной авиацией, склады ГСМ и военно-технического имущества, а также две станции радиоэлектронной борьбы на этом же направлении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов.
До этого стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали более 15 тысяч танков и других бронированных машин ВСУ с начала спецоперации на Украине.
Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения
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