Войска РФ сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские бойцы за сутки сорвали три попытки ротации украинских войск в районах Старомайорского и Равнополя на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.

Кроме того, подразделения группировки уничтожили 14 пунктов временной дислокации ВСУ, шесть пунктов управления беспилотной авиацией, склады ГСМ и военно-технического имущества, а также две станции радиоэлектронной борьбы на этом же направлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали более 15 тысяч танков и других бронированных машин ВСУ с начала спецоперации на Украине.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения