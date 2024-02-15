ВС РФ нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов. Все объекты были поражены, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, также на предприятии происходил ремонт радиоэлектронного оборудования и связи. Кроме того, российские силы нанесли удар по заводам, выпускающим топливо для украинской боевой техники.

Минобороны РФ уточнило, что цель удара была достигнута.

За прошлую неделю ВС РФ нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удары наносились по предприятиям, осуществлявшим производство и ремонт самолетов.

Ранее СМИ сообщили, что наемники из Колумбии, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, были вынуждены бежать с поля боя на Украине из-за российских беспилотников. По словам боевика с позывным Чечо, его группа попала под массированную атаку российских БПЛА. Он отметил, что от дронов было "некуда спрятаться".

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