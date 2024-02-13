13 февраля, 05:56Политика
Артиллеристы РФ поразили более 150 объектов ВСУ на купянском направлении за сутки
Фото: Министерство обороны РФ
Российские артиллеристы поразили за сутки более 150 объектов на купянском направлении, включая пункт временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники украинских войск. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки войск "Запад" Ярослава Якимкина.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчетом самоходной гаубицы "Акация" был уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Ивановка.
Общие потери украинской армии на купянском направлении составили до 60 солдат, три минометных расчета, два пикапа и артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", отметил Якимкин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили склады ВСУ с авиационными средствами поражения. Также российское оборонное ведомство сообщило о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 119 районах проведения спецоперации.
До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российская армия поразила 7 пунктов временной дислокации ВСУ в регионе. Кроме того, над территорией области за сутки были сбиты 26 вражеских дрона.
Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения
Читайте также