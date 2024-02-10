ВС РФ поразили 7 пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила 7 пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо рассказал об успехах ВС РФ в своем официальном телеграм-канале.

"Артиллерия группировки войск "Днепр" наносила удары по боевым позициям и военным объектам противника на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правом берегу реки Днепр. Штурмовая авиация успешно применяла ФАБ с УМПК", – говорится в его публикации.

Губернатор обратил внимание, что на линии боевого соприкосновения продолжались бои. Над территорией области за сутки сбиты 26 вражеских дрона, добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ликвидировала 8 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов украинских войск с начала проведения спецоперации.

До этого ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам украинского ВПК, арсеналам и аэродромной инфраструктуре.



Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения