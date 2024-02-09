ВС РФ уничтожили с начала СВО 8 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С начала проведения спецоперации на Украине российская армия ликвидировала 8 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов украинских войск, следует из данных, опубликованных в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.

"Всего с начала проведения СВО уничтожено 570 самолетов и 265 вертолетов, 12 137 БПЛА, 464 ЗРК, 14 953 танка и других боевых бронированных машин, 1 218 боевых машин РСЗО, 8 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 404 единицы автомобильной техники", – говорится в публикации.

Ранее бойцы группировки войск "Восток" атаковали на южнодонецком направлении первую президентскую бригаду Нацгвардии Украины и две бригады ВСУ.

Также сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам украинского ВПК, арсеналам и аэродромной инфраструктуре.



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