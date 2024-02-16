Фото: kremlin.ru

Владимир Путин побеждает в геополитической борьбе с Соединенными Штатами, Вашингтону не удастся его одолеть. Таким мнением поделился американский сенатор Томми Табервилл в интервью местным изданиям, пишет РИА Новости.

Законодатель подчеркнул, что американский народ больше не может финансировать украинский конфликт. Табервилл отметил, что Америке нужны дипломаты, которые смогут запустить переговорный процесс для урегулирования ситуации.

По словам политика, бывший президент США Дональд Трамп смог бы сделать это за считанные недели.

Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп в случае переизбрания планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией. По словам одного из советников Трампа, подтолкнуть Киев к переговорам может угроза сокращения военной помощи.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вариантов договориться о ситуации на Украине пока не просматривается из-за нежелания Запада учитывать интересы России.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине