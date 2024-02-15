Трамп хочет принудить Украину к переговорам с РФ в случае переизбрания – СМИ

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае переизбрания планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам журналистов, советники бывшего президента уже обсуждают возможность организации переговоров с участием Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского сразу после возвращения Трампа к власти.

Как рассказал агентству один из советников Дональда Трампа, подтолкнуть Киев к переговорам может угроза сокращения военной помощи. Он добавил, что наращивание поставок оружия рискует только спровоцировать Москву.

Окружение политика также рассматривает реформу Североатлантического альянса, по которой статья 5 устава НАТО о коллективной обороне будет применяться только к тем странам блока, которые вовремя выплачивают взносы на эти цели.

Ранее Дональд Трамп заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины. В противном случае Вашингтону следует поставить собственные интересы на первое место, добавил он.

До этого Трамп призвал правительство США прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов.

С таким призывом экс-президент выступил на фоне обсуждения в сенате законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, из которого для повышения шансов его принятия исключили вопросы, связанные с мерами охраны границы США и борьбой с нелегальной миграцией.

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