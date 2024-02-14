Песков опроверг сообщения СМИ о наличии предложений по заморозке конфликта на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации СМИ о предложении к Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине не соответствуют действительности. Об этом сообщает "Газета.ру".

Зарубежные СМИ ранее заявили якобы о наличии такого предложения. При этом инициатором, по версии их источников, был сам Путин, а США от обсуждения отказались, сославшись на нежелание обсуждать что-либо без участия Украины.

"Нет, это неправда", – ответил представитель Кремля на вопрос о том, предлагали ли президенту РФ заморозить конфликт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявил, что перспективы прийти к решению по Украине не просматриваются. По его мнению, виной тому позиция Запада, который не желает учитывать интересы РФ.

