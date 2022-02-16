На Майдане прозвучал гимн СССР

Фото: ТАСС/Nazar Furyk via ZUMA Wire
С Майдана в Киеве прозвучал гимн СССР. Трансляция велась в YouTube-канале издания Reuters после сообщений о возможном вторжении России на Украину ночью 16 февраля.
В описании эфира "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса" говорится, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако Запад пока не видит этому доказательств.
Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва должна была начать атаку с массированного ракетного удара.
Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.
Западные политики не дождались "вторжения" России на Украину
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