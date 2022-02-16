Зюганова выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его выписали из Центральной клинической больницы.

Он рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально. Политик уже приступил к работе.

Геннадия Зюганова госпитализировали 11 февраля. Представитель КПРФ рассказал, что лидер партии лег в больницу для профилактики: в последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания, он решил обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить любые риски.

Позднее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что Зюганов был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы с признаками ОРВИ. По его словам, компьютерная томография не показала поражения легких.

