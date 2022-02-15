Зюганов рассказал о своем самочувствии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Находящийся в ЦКБ лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя нормально. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, сегодня, вероятнее всего, станет известна дата выписки.

"В принципе, третий день анализы нормальные. Показатели хорошие", – сказал Зюганов.

О госпитализации Геннадия Зюганова стало известно 11 февраля. Представитель КПРФ рассказал, что лидер партии лег в больницу для профилактики: в последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания, он решил обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить любые риски.

Позже секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что Зюганов госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы с признаками ОРВИ. По его словам, компьютерная томография не показала поражения легких.

