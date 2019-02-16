Глава МИД Австрии заявила о принятом решении ЕС по санкциям против РФ

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ЕС согласовал новые экономические санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе.

"Решение уже принято на соответствующем уровне",– цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства Австрии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России, ограничительные меры должны быть согласованы. Она отметила, что западные страны должны поддерживать диалог с Россией, Основополагающий акт Россия – НАТО нужно соблюдать. По ее словам, с геостратегической точки зрения, Европа не заинтересована в обрыве отношений с Москвой.

Первые санкции США, Евросоюза и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения – как персональные, так и секторальные – несколько раз ужесточались. В апреле прошлого года Вашингтон объявил о введении санкций в отношении российских должностных лиц, бизнесменов, а также компаний.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, за новыми антироссийскими санкциями Европейского союза (ЕС) стоит Вашингтон. Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, новые санкции показывают, что власти ЕС не могут заставить президента Украины Петра Порошенко выполнять минские договоренности.

У берегов Крыма 25 ноября произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Его результатом стало закрытие Россией Керченского пролива и задержание украинских судов. Российская ФСБ называет нарушителями украинские суда, незаконно пересекшие границу РФ. Украина считает незаконными действия российских пограничников.