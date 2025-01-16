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Многим беженцам с Украины выгоден конфликт в их стране, так как благодаря ему они могут тратить "грязные" деньги в Монако, заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко в беседе с ТАСС.

Он признался, что его обижают слова украинского лидера Владимира Зеленского, потому что, по заявлению самого Данко, он видит разницу между простыми гражданами страны и количеством спекулянтов в Европе.

Комментируя возможность ответных мер Словакии на прекращение Украиной транзита газа, вице-спикер заявил, что они будут, но подчеркнул, что поспешная реакция не решит эту проблему.

Вместе с тем на ранее предложенную идею премьер-министра государства Роберта Фицо остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам Данко напомнил, что "Фицо тоже политик" и нужно понимать различия между сделанными заявлениями и реальными обстоятельствами.

Так, вице-спикер подчеркнул, что всегда имел четкую позицию относительно России, например, он вспомнил свое выступление в Госдуме в 2018 году.

"У меня здесь хорошие отношения. Я получил также звание почетного доктора МГИМО. Я был здесь в 2019 году во время Парада 9 мая", – заключил он.

"Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину 1 января. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

В Москве считают Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину. Как заявили в МИД РФ, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности.

Владимир Путин заявлял, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.