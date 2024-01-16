Войска РФ поразили пять пунктов дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие поразили пять пунктов временной дислокации украинских войск на южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.

Также были уничтожены полевой склад боеприпасов противника и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".

Кроме того, по словам Гордеева, за прошедшие сутки ВС РФ пресекли восемь попыток украинской армии усилить передовые позиции в районах Старомайорского, Приютного и Новомихайловки. В результате ВСУ потеряли два пикапа и до 30 военных.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия за неделю потеряла около 200 человек в Крынках. Кроме того, он рассказал, что бойцы ВСУ часто попадают в плен с обморожением на фоне непростых погодных условий.

До этого в Минобороны РФ заявили, что комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации. Система представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения