"Историческое событие": Шахназаров – о своей роли в группе по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал о своей роли в составе рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

"Выступление президента было, на мой взгляд, феноменальным и революционным. Те изменения, которые он предложил в Конституцию, достигаются революциями. Я не припомню глав государств, которые добровольно передавали часть своих полномочий не в ситуации кризиса. А здесь мы видим, как глава государства, не будучи в состоянии кризиса, меняет всю политическую систему страны, делая ее, на мой взгляд, гораздо более устойчивой и приспособленной для тех задач, которые необходимо решать на этом этапе", – рассказал он Москве 24.

Кинорежиссер назвал это феноменальным событием. По его мнению, наступает положительный этап в истории страны.

"Вспомните Октябрьскую революцию: там боролись за то, чтобы часть полномочий передать парламенту, Думе. В советское время это было основной идеей реформ 80-х годов. Сегодняшние изменения исходят от действующего главы государства, которое, повторюсь, находится в достаточно стабильном состоянии. Это уникально", – добавил он.

Шахназаров пообещал, что в составе группы будет представлять интересы народа России. "Конечно, в том виде, в каком я эти интересы представляю. Скажем так, представляю интересы трудящихся. Пока трудно ставить сроки и говорить, когда будут видны результаты, это зависит от того, как сейчас будет организован процесс, это очень серьезное и ответственное дело", – пояснил он.

Кинорежиссер отметил, что для него это большая честь.

"Я попал в такое историческое событие, не ожидал, но очень рад. Хочу подчеркнуть, что главное изменение уже случилось, – главная идея уже вынесена президентом. В России никогда органы не обладали такой властью, огромная часть власти переходит к парламенту – это гораздо большая демократизация страны, это изменение политической структуры. Это повлечет изменения серьезные, сделает парламент важнейшим местом принятия решений, усилит политическую борьбу и в то же время сделает всю систему более устойчивой, потому что люди, которые будут выбирать правительство, будут понимать, что они не просто выбирают парламент – они выбирают орган, от которого напрямую зависит их жизнь. Дело серьезное, и результаты увидят и почувствуют на себе все, не стоит недооценивать его масштаб", – заключил он.

15 января в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.

Президент отметил, что он не против усиления Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал расширить роль Госсовета и губернаторов.

После этого Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. В составе группы – 75 человек из разных сфер. Среди них – писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.

Сопредседателями назначены глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева. Она также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.