Московское отделение КПРФ рекомендовало Зюганова и Левченко на выборы президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский городской комитет (МГК) КПРФ рекомендовал на выборы президента России кандидатуры председателя центрального комитета партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

"Бюро МГК КПРФ обсудило данный вопрос повестки дня и по итогам рейтингового голосования было решено остановиться на двух кандидатурах", – сообщил он.

После выбора кандидатур в бюро организовали голосование. По его результатам Зюганова и Левченко рекомендовали на пост президента РФ.

В дальнейшем делегаты третьего этапа XVIII съезда КПРФ должны будут выдвинуть кандидата на пост президента. Съезд запланирован на 23 декабря 2023 года.



Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование на выборах главы государства состоится с 25 февраля по 14 марта 2024 года.

О намерении баллотироваться в президенты РФ уже заявил Владимир Путин. Нынешние полномочия Путина на посту президента РФ истекают 7 мая 2024 года.



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