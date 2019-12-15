Эрдоган пригрозил закрыть американские военные базы

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Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США, сообщает РИА Новости.

По его словам, для обеих сторон важно, чтобы Вашингтон не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в отношениях двух стран.

"Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим", – заявил турецкий лидер.

Авиабазу Инджирлик, расположенную на юге Турции, используют американские ВВС. Они обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик на юго-востоке страны. Последняя является частью системы ПРО НАТО в Европе.

11 декабря Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях в отношении Турции. Ограничительные меры против Анкары конгрессмены предлагают ввести из-за военной операции на севере Сирии и покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии.

Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории. После начала поставок президент США заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Глава Белого дома назвал контракт России и Турции несправедливым. Американский лидер посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.

