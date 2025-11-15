Президент Анголы может посетить Россию в 2026 году

Фото: ТАСС/EPA/ PAULO NOVAIS

Президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует посетить Россию в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол страны в РФ Аугушту да Силва Кунья.

Дипломат подчеркнул, что визит может состояться в первой половине следующего года.

Он также напомнил, что изначально поездка главы ангольского государства в Москву планировалась в апреле 2025 года, но была перенесена из-за сложностей с согласованием графиков лидеров двух стран.

Ранее Россию с государственным визитом посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Во время встречи с Владимиром Путиным стороны обсудили международную обстановку и другие темы сотрудничества между двумя странами.

По результатам встречи оба лидера подписали меморандум о создании совместных образовательных учреждений, а также Декларацию о стратегическом партнерстве России и Казахстана.