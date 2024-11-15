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У Украины короткая память, так как она уже не помнит об оказанной Польшей помощи, заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

"Польша делала и делает все, что возможно", – указал глава Минобороны Польши.

Он добавил, что "границей" помощи для Киева является вопрос безопасности самой Варшавы. Так, Украине не дадут такое вооружение, которое поставило бы под угрозу безопасность самого польского государства.

Косиняк-Камыш обвинил украинские власти в отсутствии благодарности об уже оказанной помощи и сказал, что Украина пытается вовлечь другие страны в прямой конфликт с Россией, но у Польши "своя стратегия, свои государственные интересы".

Ранее польский премьер Дональд Туск назвал избранного президента США Дональда Трампа более пророссийским, чем действующий лидер штатов. Это, по его словам, может иметь серьезные последствия.

По версии некоторых западных СМИ, Трамп, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Папа Римский могут остановить западную помощь Украине, чтобы поскорее положить конец конфликту с Россией.

