Захарова сообщила, что 168 россиян из сектора Газа уже прилетели в РФ

Фото: МЧС России

На сегодняшний день 168 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, прилетели в Россию, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Приехало 168 человек, которые были эвакуированы из сектора Газа – это граждане России и члены их семей. Вышло на территорию Египта из Газы значительно больше. Пока мы не можем точно сказать эту цифру", – передает ТАСС ее слова.

Дипломат объяснила, что дополнительную информацию можно будет предоставить по мере развития ситуации.

В среду, 15 ноября, КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов обратил внимание, что проход россиян и граждан других стран через КПП "Рафах" сопряжен с рисками из-за опасной обстановки. По его словам, Москва регулярно говорит об этом Тель-Авиву.

В свою очередь, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов уточнил, что около 400 граждан РФ еще ожидают эвакуации из сектора Газа.



Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу