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Политика

19:09

Франция пригрозила Мали санкциями из-за отсутствия демократического процесса

политика за рубежом

Фото: Depositphotos/tashatuvango

Европейский союз может ввести санкции против Мали из-за отсутствия в стране переходного демократического процесса после военного переворота в Мали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"Сегодня утром министры иностранных дел ЕС обсудили введение санкции против властей Мали, которые не реализуют демократический переходный процесс", – сказал чиновник.

Он также уточнил, что данное обсуждение было инициировано Францией после соответствующего запроса со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По его словам, министры ЕС поддержали Париж в этом вопросе.

В мае этого года военные арестовали временного президента и премьер-министра Мали и отвезли их на базу Кати, расположенную рядом с городом Бамако. Президентская гвардия отказалась защищать главу государства, позволив военным его забрать. Военный совет взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в 2022 году, его главу Ассими Гоиту конституционный суд Мали признал президентом переходного периода.

В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот. Мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров, заняли президентский дворец. Военную базу в районе Кати взяла под контроль группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара. Оппозиция требовала отставки главы государства, отвергая компромиссные варианты урегулирования.

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