Президент Литвы заявил, что мигранты попадают в Белоруссию через Москву

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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в его Twitter.

"Есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву", – сказал президент Литвы.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

На видео попала группа из нескольких сотен человек, в числе которых были женщины и дети, с багажом следующие по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой. При этом Владимир Путин заявил, что страны Запада сами виноваты в миграционном кризисе, который сформировался на границе Белоруссии и Польши. По мнению президента, речь идет о политических, военных и экономических аспектах.