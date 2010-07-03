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Политика

12:44

Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия серьезно усилила боевой потенциал Черноморского флота за счет кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", передает РИА Новости.

По его словам, суммарный залп этих ракет за пять лет составил 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет.

Также он подчеркнул, что Россия создала в регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны, усилила систему ПВО новыми установками С-400 и увеличила авиационный парк за счет новых истребителей и бомбардировщиков.

Он предлагает Киеву восстановить военно-морские возможности украинского флота, нарастить состав кораблей и катеров, а также сотрудничать со странами НАТО, чтобы таким образом ответить на эти "угрозы".

Ранее сообщалось, что дальность полета ракеты "Калибр" планируют увеличить вдвое – до 4,5 тысячи километров. Новыми крылатыми ракетами оснастят крупные надводные корабли. По данным СМИ, работы по созданию "Калибра-М" включены в госпрограмму вооружения до 2027 года.

Кроме того, в состав Черноморского флота планируют включить два новых малых ракетных корабля (МРК) проекта "Буян-М": "Грайворон" и "Ингушетия". Помимо артиллерийского вооружения, оба малых ракетных корабля несут на борту крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

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