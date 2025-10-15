Лавров назвал показательной сделку по Газе относительно Украины

Фото: kremlin.ru

Подписание декларации об урегулировании ситуации в секторе Газа является показательным относительно положения русских, находящихся на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Дипломат обратил внимание на положения, закрепленные в документе, касающиеся уважения прав палестинцев и израильтян, а также борьбы с экстремизмом и проявлениями нетерпимости. Лавров выразил недоумение, почему эти принципы не применяются для защиты прав русских на Украине.

"Декларация призывает искоренить экстремизм и радикализм во всех формах. Золотые слова. Только почему-то для палестинцев и израильтян это применимо, а для русских на Украине – нет", – указал министр.

Лавров также вспомнил слова спецпосланника США по Сирии Тома Баррака о необходимости создания в той стране системы, близкой к федерации, для сохранения культуры и языка всех этноконфессиональных групп. По мнению главы МИД России, это предложение соответствует минским договоренностям.

"Почему-то везде эти принципы Запад готов применять, а на Украине "не созрел", – заключил дипломат.

Израиль и ХАМАС 9 октября договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта. Позже стало известно, что палестинское движение передало Красному Кресту всех живых израильских заложников.

Через несколько дней состоялся "саммит мира", на котором глава США Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Данную сделку американский лидер назвал самой крупной и сложной.

О начале реализации второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа глава Белого дома объявил 14 октября. По его словам, все 20 заложников были освобождены, однако пока не возвращены тела погибших.