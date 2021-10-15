В Киеве назвали статью Медведева про Украину сигналом для Зеленского

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Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину является ясным сигналом Москвы Киеву, считает украинский тележурналист Виталий Портников.

Он заявил, что данная статья якобы отражает мнение Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем", – приводит слова Портникова РИА Новости.

По его мнению, выход данной статьи указывает на то, что российские власти считают Зеленского предателем русского мира, поэтому Украину, уверен Портников, скоро якобы могут ожидать трудности с поставками российского газа и проблемы в Донбассе.

"Кремль уже прислал ему "черную метку". Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала", – добавил украинский журналист.

При этом Портников считает, что Зеленский либо действительно не понимает реального положения вещей, либо просто старается не замечать сложившейся ситуации.

В понедельник, 11 октября, Медведев опубликовал статью, написанную для газеты "Коммерсант". В ней он выразил мнение, что президенту Украины приходится потакать националистическим настроениям, которые он не разделяет, в связи с чем вести с ним переговоры невозможно.

Зампредседателя Совбеза РФ призвал дождаться прихода вменяемого руководства в Киеве, настроенного не на конфронтацию с Россией, а на построение взаимовыгодных отношений.

Как после заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, статья Медведева, по его мнению, направлена на усиление конфронтации между Москвой и Киевом.