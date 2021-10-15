В Киеве назвали статью Медведева про Украину сигналом для Зеленского

Фото: depositphotos/reflextions
Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину является ясным сигналом Москвы Киеву, считает украинский тележурналист Виталий Портников.
Он заявил, что данная статья якобы отражает мнение Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском.
"Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем", – приводит слова Портникова РИА Новости.
По его мнению, выход данной статьи указывает на то, что российские власти считают Зеленского предателем русского мира, поэтому Украину, уверен Портников, скоро якобы могут ожидать трудности с поставками российского газа и проблемы в Донбассе.
"Кремль уже прислал ему "черную метку". Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала", – добавил украинский журналист.
При этом Портников считает, что Зеленский либо действительно не понимает реального положения вещей, либо просто старается не замечать сложившейся ситуации.
В понедельник, 11 октября, Медведев опубликовал статью, написанную для газеты "Коммерсант". В ней он выразил мнение, что президенту Украины приходится потакать националистическим настроениям, которые он не разделяет, в связи с чем вести с ним переговоры невозможно.
Зампредседателя Совбеза РФ призвал дождаться прихода вменяемого руководства в Киеве, настроенного не на конфронтацию с Россией, а на построение взаимовыгодных отношений.
Как после заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, статья Медведева, по его мнению, направлена на усиление конфронтации между Москвой и Киевом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: