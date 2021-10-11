Эксперт прокомментировал статью Медведева об Украине

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Статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в газете "Коммерсант" об Украине, несмотря на жесткость подачи, не закрывает возможности для межгосударственного диалога, а еще раз уточняет позиции России. Об этом ТАСС заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Эта статья не отбрасывает диалог между Россией и Украиной, она не провоцирует новую форму ужесточенности, она просто кристаллизирует позицию России в плане того, что эффективных переговоров в отношениях с Украиной нет, потому что Киев сегодня недоговороспособен в силу своей зависимости и в силу некомпетентности и двуличности украинских политиков", – отметил эксперт.

Он уточнил, что в статье указывается на возможность дальнейшего диалога между главами двух государств лишь в случае, если Украина будет более самостоятельна в своей политике или более открыта к достижению договоренностей.

Появление подобного материала в газете, считает Бортник, связано с двумя обстоятельствами: с обсуждением возможности встречи руководителей стран, а также с визитом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Также эксперт отметил, что, согласно опубликованной статье, Киев притворяется, пытаясь показывать оптимизм относительно подготовки встречи на уровне глав государств.

По словам Бортника, подача информации в статье зампредседателя Совета безопасности может осложнить предстоящие переговоры между Москвой и Киевом, но сильно на них не скажется.

В свою очередь, вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что данный материал заслуживает внимания.

"Я имела возможность прочитать эту статью. Ее сложно комментировать, но она стоит внимания", – отметила Стефанишина.

Она уточнила, что ряд посылов в этом материале ориентирован на западную аудиторию, часть – на украинскую и российскую. Однако, по словам вице-премьера, "для украинцев там нет новых месседжей".

В понедельник Медведев опубликовал статью, написанную для газеты "Коммерсант". В ней он выразил мнение, что президенту Украины приходится потакать националистическим настроениям, которые он не разделяет, в связи с чем вести с ним переговоры невозможно.