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Политика

21:35

Помпео обвинил Россию в дезинформации для вмешательства в выборы в США

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Pablo Martinez Monsivais/AP

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в попытках распространить дезинформацию с целью вмешательства в президентские выборы, передает "Газета.ру".

Он отметил, что подобной деятельностью также занимаются Китай и Иран.

"Есть реальные усилия [по распространению дезинформации] со стороны Китая, есть реальные усилия со стороны Ирана. Россия тоже пытается распространять дезинформацию", – заявил Помпео.

Ранее американские социологи обнаружили рекордно низкий уровень доверия к избирательной системе со стороны жителей США. Они отметили, что лишь 59% граждан уверены в корректности подсчета своих голосов. Сообщается, что по сравнению с 2018 годом данный показатель снизился на 11%.

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