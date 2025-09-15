ВВС Польши вывели из эксплуатации истребители Су-22

Фото: depositphotos/Vitaly.R

Военно-воздушные силы Польши прекратили эксплуатацию истребителей Су-22, сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию TMZ.

Такое решение было принято на пресс-конференции ВВС, на замену списанным самолетам пришли южнокорейские истребители FA-50.

Первые образцы Су-22 поступили на вооружение Польши свыше 40 лет назад, напомнили журналисты. Самолеты были основой наступательной авиации стран Варшавского договора в Европе.

Ранее ВВС Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16 и полностью перешли на F-35. Данный тип находился на вооружении Нидерландов более 45 лет.

Все выведенные из эксплуатации F-16, которые не списаны и не проданы, планировалось передать другим странам.

