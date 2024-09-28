28 сентября, 06:52В мире
Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16 и перешли на F-35
Фото: 123RF/evrenkalinbacak
ВВС Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16 и полностью перешли на F-35. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны страны.
В ведомстве рассказали, что 27 сентября восемь самолетов F-16 совершили "прощальный тур", пролетев над учебным полигоном на острове Влиланд, авиабазой Сустерберг и зданием Минобороны в Гааге.
Данный тип истребителей стоял на вооружении Нидерландов более 45 лет. Все выведенные из эксплуатации F-16, которые не списаны и не проданы, – 42 самолета – передадут другим странам. В частности, 18 из них направят в Румынию, оставшиеся 24 – на Украину.
Минобороны добавило, что Румыния уже получила 14 из обещанных самолетов. Украина также получила от Нидерландов определенное число F-16, однако их точное число не стали раскрывать из соображений безопасности.
Украина не может использовать истребители F-16, переданные Нидерландами, по гражданским объектам, заявлял ранее глава голландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс.
В начале сентября Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 из-за нарушения дроном воздушного пространства страны. Впоследствии беспилотник покинул его, направившись в сторону Украины.
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