Глава МИД Израиля Саар назвал премьера Испании Санчеса позором для страны

Фото: ТАСС/Zuma/Luiz Rampelotto

Руководитель МИД Израиля Гидеон Саар назвал премьера Испании Петро Санчеса и его правительство позором для страны. Таким образом дипломат прокомментировал пропалестинские протесты в Мадриде.

"Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, "чтобы остановить Израиль". Сегодня он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала его подстрекательские призывы и сорвала велогонку La Vuelta", – написал Саар в соцсети X.

Ранее СМИ сообщали, что один из главных кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал выдать ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае своей победы на выборах.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что израильская сторона согласилась на предложение США по прекращению огня в секторе Газа, однако ХАМАС отказывается выполнять данное соглашение.