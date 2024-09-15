Захарова заявила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Смысла давать комментарии по поводу заявлений президента Украины Владимира Зеленского больше нет, подчеркнула в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат высказалась по поводу слов Зеленского о том, что выполнение всех пунктов его так называемого плана по завершению конфликта напрямую зависит от решения президента США Джо Байдена.

Одной из причин, по которым как-либо комментировать слова украинского лидера контрпродуктивно, Захарова назвала тот факт, что глава киевского режима – "глубоко зависимый от соответствующих медикаментозных средств человек".

"Во-вторых, вот сейчас было интервью Виктории Нуланд, где она в очередной раз, правда на этот раз уже открытым текстом, объяснила почему у киевского режима, у Украины утрачена субъектность: потому что все решения принимаются за них в Вашингтоне и Лондоне", – подчеркнула Захарова.

По данным зарубежных СМИ, Зеленский намерен поехать в США в ближайшее время. Там при личной встрече с Джо Байденом он хочет попросить о снятии запрета на удары американским оружием вглубь России. При этом раскрыть свою стратегию он собирается не только Байдену, но и кандидатам на пост лидера США – вице-президенту Камале Харрис и экс-президенту страны Дональду Трампу.

Как выяснили журналисты, план Зеленского включает в том числе готовность Киева согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта.