В США проводят расследование в связи с отказом Маска включить Starlink в Крыму

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Сенатский комитет по вооруженным силам США начал расследование в связи с тем, что бизнесмен Илон Маск ограничил работу спутниковой сети Starlink вблизи Крыма в 2022 году, тем самым сорвав украинскую атаку на ВМФ РФ, сообщает агентство Bloomberg.

В частности, изучаются проблемы в сфере национальной безопасности, возникшие в связи с решением Маска.

Председатель комитета Джек Рид заявил, что ситуация показала серьезные проблемы с ответственностью за национальную безопасность.

"Ни Илон Маск, ни какое-либо частное лицо не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", – подчеркнул он.

Ранее в биографии бизнесмена появилась информация о том, что Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ.

Позже предприниматель опроверг это, заявив, что система не была активирована, но ее просили включить. Также Маск сообщал об ограничении использования Starlink для Киева, он говорил, что таким образом хотел помочь людям.

Бизнесмен также заявил, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона.

Илон Маск отказал Киеву в активации спутниковой связи Starlink у Крыма – СМИ