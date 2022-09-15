Около 50 боевиков и 13 единиц техники помогли уничтожить росгвардейцы в Донбассе

Фото: Минобороны РФ
Специалисты Росгвардии помогли уничтожить около 50 боевиков и 13 единиц техники в Донбассе, сообщили в ведомстве.
"Сотрудниками спецподразделения Росгвардии в результате ведения воздушной оптико-электронной разведки были выявлены скопления живой силы и боевой техники противника, информация была передана артиллерийским подразделениям ВС РФ. В результате артиллерийских ударов были уничтожены до 50 человек живой силы противника, 9 единиц специальной автомобильной техники, САУ, артиллерийское орудие, два БМП", – отметили ТАСС в Росгвардии.
В ходе совместных с ФСБ РФ адресных проверок в Лисичанске в доме подозреваемого в пособничестве СБУ были найдены два гранатомета РПГ-22, карты и документы.
Кроме того, были обнаружены 2 ПТРК "Корнет" и "Фагот" и 4 ракеты к ним, 5 гранатометов и свыше 600 выстрелов к ним, 70 реактивных снарядов, более 7 тысяч артиллерийских снарядов, а также 40 противотанковых противопехотных мин, 129 ручных гранат и порядка 26 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях.
Отмечается, что задержанные причастны к деятельности националистических организаций СБУ и ВСУ. Также обнаружено 10 тайников с оружием и боеприпасами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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