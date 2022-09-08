Росгвардия изъяла поставляемое военным Украины из США оборудование Space X

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Представители Рогвардии изъяли спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X американского бизнесмена Илона Маска, которая была поставлена в рамках помощи Соединенных Штатов военным ВСУ, сообщается на сайте ведомства.

"В населенном пункте ЛНР в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X. Также росгвардейцы задержали троих пособников ВСУ, в том числе члена запрещенной в РФ организации "Правый сектор", – говорится в сообщении.

Кроме того, были обнаружены два схрона. Уточняется, что из них были изъяты три гранатомета, среди которых два РПГ зарубежного производства и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат, а также свыше 50 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

Ранее росгвардейцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, обнаружили рапорт украинского офицера с информацией о больших потерях ВСУ в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском.

Также в документе отмечается, что в ВСУ наблюдаются проблемы с управлением со стороны командования и критически низкий морально-психологический уровень личного состава.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

