Росгвардия изъяла поставляемое военным Украины из США оборудование Space X

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"
Представители Рогвардии изъяли спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X американского бизнесмена Илона Маска, которая была поставлена в рамках помощи Соединенных Штатов военным ВСУ, сообщается на сайте ведомства.
"В населенном пункте ЛНР в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X. Также росгвардейцы задержали троих пособников ВСУ, в том числе члена запрещенной в РФ организации "Правый сектор", – говорится в сообщении.
Кроме того, были обнаружены два схрона. Уточняется, что из них были изъяты три гранатомета, среди которых два РПГ зарубежного производства и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат, а также свыше 50 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.
Ранее росгвардейцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, обнаружили рапорт украинского офицера с информацией о больших потерях ВСУ в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском.
Также в документе отмечается, что в ВСУ наблюдаются проблемы с управлением со стороны командования и критически низкий морально-психологический уровень личного состава.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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