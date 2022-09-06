Росгвардейцы нашли документы ВСУ с данными о потерях под Северодонецком и Лисичанском

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Росгвардейцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, обнаружили рапорт украинского офицера с информацией о больших потерях ВСУ в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

"Росгвардейцами в ходе проведения разведывательных мероприятий в Лисичанске на оставленных позициях Вооруженных сил Украины был найден рапорт одного из командиров подразделения ВСУ Александра Коваленко, свидетельствующий о том, что украинские националисты в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском понесли большие потери", – говорится в сообщении.

Также в документе отмечается, что в ВСУ наблюдаются проблемы с управлением со стороны командования и критически низкий морально-психологический уровень личного состава.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что киевские власти утаивают потери украинских войск во время попыток наступления под Херсоном. По его словам, украинские войска с конца августа потеряли около 3 тысяч человек и 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.