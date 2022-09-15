В посольстве США заявили, что россияне "не являются врагами"

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Россияне по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы Соединенных Штатов в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз гражданам РФ, заявила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер.
По ее словам, после того как власти Польши приняли собственное решение относительно въезда иностранцев в страну, процедура подачи документов в американском диппредставительстве не изменилась.
"Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений", – сказала она в интервью РИА Новости.
Она также выразила сожаление, что пока посольство США не может оказывать визовые услуги в России, кроме случаев, которые касаются дипломатических поездок. При этом она отметила, что Вашингтон не считает нужным возлагать ответственность за действия Москвы на всех россиян.
"Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине. – Прим. ред.), граждане России не являются нашими врагами", – заявила Палмер.
Ранее соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией было приостановлено. Так, с 12 сентября предусмотрена возможность выдачи виз гражданам РФ только для посещения конкретной страны Евросоюза без доступа в шенгенское пространство.
Как заявлял пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, ни Польша, ни страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан РФ с визами, выданными третьими странами.
Комментируя запрет въезда россиян с шенгенскими визами в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что данные страны демонстрируют абсолютное игнорирование прав человека, в частности право на свободу передвижения.
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