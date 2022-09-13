В Литве продлили режим ЧП и закрыли въезд для россиян

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Власти Литвы продлили режим ЧП до 15 декабря и закрыли границу для россиян. За подобное решение отдали голос 68 парламентариев, передает ТАСС.
"Руководствуясь законом о ЧП, Сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу ЕС (совпадает с литовской границей. – Прим. ред.) граждан РФ, за исключением лиц, соответствующих установленным правительством Литвы критериям", – отмечается в заявлении.
Как уточнили власти Литвы, режим ЧП сохранится не на всей территории государства, а в пограничной зоне. При этом те парламентарии, которые высказались против подобного шага, подчеркнули, что ЧП продлевалось уже не раз и чрезвычайным быть прекратило. Кроме того, по мнению выступивших против, по регулированию кризисных ситуаций было принято уже много иных правовых актов.
Ранее власти Эстонии приняли решение закрыть с 19 сентября въезд на территорию республики для граждан России, в том числе с шенгенскими визами, выданными третьими государствами.
Глава МИД страны Урмас Рейнсалу сообщал, что аналогичное решение примут Латвия, Литва и Польша. При этом Рейнсалу отмечал, что запрет не затронет желающих приехать к родственникам или имеющих гуманитарные причины россиян.
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