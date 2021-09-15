В Москве готовы поддержать главу МИД Британии при улучшении отношений с РФ

Фото: ТАСС/ NEIL HALL/ EPA
В Москве могут поддержать нового министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс при условии, что она возьмет курс на нормализацию отношений с РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Трасс – прагматичный политик с солидным правительственным и международным опытом. Если она будет стремиться к выводу российско-британских отношений из многолетнего тупика, этот настрой найдет поддержку в Москве", – сообщил источник, близкий к посольству РФ в Великобритании.
В среду, 15 сентября, стало официально известно, что Элизабет Трасс станет главой МИД Великобритании в новом кабинете министров Бориса Джонсона.
На посту министра иностранных дел Трасс заменит Доминика Рааба. Он продолжит работу в правительстве, но в качестве министра юстиции.
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