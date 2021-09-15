Главой МИД Великобритании станет министр внешней торговли страны

18:40
Фото: ТАСС/Stefan Rousseau
Министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс станет руководителем внешнеполитического ведомства страны. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующую информацию подтвердили в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона. Трасс еще не вступила в должность, однако позже займет место в новом кабмине.
Ранее пост главы МИД Великобритании занимал Доминик Рааб. В настоящий момент он переведен на позицию министра юстиции королевства.
Подчеркивается, что в обновленном правительстве две позиции в ключевых ведомствах будут за женщинами – помимо Трасс, в его состав войдет Прити Пател, которая останется на посту министра внутренних дел.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили вопросы взаимодействия с новым афганским правительством после прихода талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ).
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