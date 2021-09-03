Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих из Великобритании

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Роспотребнадзор отменил обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в Россию из Великобритании. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
"Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19", – указано в документе.
Утративший силу документ содержал требование об обязательной 14-дневной изоляции по месту жительства для лиц, приехавших в РФ из Великобритании.
Ранее сообщалось, что Москва обсуждает с Лондоном взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса, заявка о признании вакцины "Спутник V" направлена Великобритании.
По данным ВОЗ, в мире выявлено 218,2 миллиона случаев заражения, свыше 4,5 миллиона человек скончались. В России выявлено 6 975 174 случая COVID-19, вылечились 6 236 738 человек, скончались 185 611.
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