В Крыму сообщили о сговоре участников "Крымской платформы"

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Участники саммита "Крымская платформа" сговорились преследовать в своих странах людей, которые имеют отношение к воссоединению полуострова с Россией. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.
Он уточнил, что участниками сговора являются представителями Чехии, Прибалтики, Польши и скандинавских стран.
"В кулуарах "Крымской платформы" <...> действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны", – приводит слова Молохова РИА Новости.
Он также рассказал, что причиной для начала преследования является нахождение граждан в списках созданного на Украине сайта "Миротворец".
Ранее стало известно, что в аэропорту Праги задержали российского гражданина Александра Франчетти. По имеющимся данным, задержание могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.
Городской суд в Праге принял решение взять Франчетти под стражу. В зале суда он опротестовал это решение и назвал обвинения в свой адрес шагом к фашизму.
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